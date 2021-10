Parmi les cuisines extrême-orientales, la thaïlandaise est probablement une de celles qui présente le plus de parfums envoûtants. Et c’est d’une excellente adresse pour découvrir cette gastronomie séduisante dont je veux vous parler ce dimanche, en l’occurrence le Sao Thaï Cuisine.

Sao, c’est un sympathique petit bout de femme qui est tombée dans la marmite de la cuisine de rue de son pays dès son plus jeune âge. Tout enfant elle assistait déjà sa maman dans son échoppe à Chak Chai, au Nord Est de la Thaïlande, dans la région de l’Isan. Arrivée en Belgique avec son fils Beer, elle a longtemps travaillé dans différents restaurants thaïs en vue, entre autres au Noï à Linkebeek et au Thaï Café à Bruxelles. Mais c’est aujourd’hui dans son propre établissement, magnifiquement situé rue Américaine, à deux pas de la place du Châtelain, qu’elle officie pour le plus grand plaisir des fans de bonne cuisine siamoise, avec, en salle, son fils Beer qui assure un accueil aussi courtois que professionnel.

Rien que le décor du lieu mériterait déjà à lui seul une visite. A la fois hyper contemporain et relevé de superbes objets de décoration glanés au cours de fréquents retour dans sa patrie, Sao a su conférer à son établissement un caractère aussi chaleureux qu’élégant avec quelques éléments étonnants. Ainsi ces sièges balançoires à certaines tables et, plus classiques, ceux qui permettent de s’installer en vue directe sur la cuisine ouverte.