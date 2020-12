Un produit sans gluten est-t-il plus sain qu’un yaourt entier ? Grande question que peu de Belges savent trancher malgré les nombreuses informations consignées sur les emballages et étiquettes des produits dans les supermarchés. C’est le constat sans appel d’une étude de WW qui montre que les Belges tachent sciemment d’y voir plus clair puisque 44 % d‘entre eux consultent l’étiquette des produits pour déterminer s’ils sont sains ou non.