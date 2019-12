A l’approche des fêtes de fin d’année, penchons-nous sur l’origine du cocktail dit prince de Galles.

Albert Edward d’Angleterre vit le jour le 9 novembre 1841 au Palais de Buckingham. Il est le deuxième enfant et premier fils de la reine Victoria et du prince Albert. Il devint roi en 1901 au décès de sa mère et fut donc héritier de la Couronne pendant plus de 60 ans. Il n’a régné que 9 ans, s’éteignant à Buckingham en mai 1910.

Edward VII a été presque la totalité de sa vie connu comme le prince de Galles, titre porté par l’héritier du trône. Marié à la princesse Alexandra de Danemark avec qui il eut six enfants, il a mené une vie extraconjugale de notoriété publique.

Depuis le mort de son père le prince Albert en 1861, la Cour n’a pour ainsi dire jamais quitté le deuil. L’ambiance y est lourde et plombée. La reine Victoria séjourne la plupart de l’année entre Balmoral et son château d’Osborne sur l’île de Wight.

Aussi le prince de Galles ne manque jamais une occasion de s’offrir des escapades prolongées à l’étranger et en particulier à Paris où il a ses adresses et… ses maîtresses. L’une d’entre elles Alice Keppel n’est autre que l’arrière-grand-mère de Camilla Parker-Bowles qui épousa en 2005 Charles, prince de Galles…

Edward VII était un épicurien et un bon vivant. Il aimait fréquenter les restaurants parisiens.

On lui attribue vers 1880 la création d’un cocktail dit Prince de Galles à base de champagne brut.

Le champagne est en effet une boisson déjà fort prisée à l’époque. Il existe plusieurs variantes mais le cocktail de base se compose de champagne brut, de sucre, de bitter, d’un trait de liqueur, de rye whisky ou de cognac. Ce cocktail se sert sans glace. La préparation doit laisser transparaître à la fois un goût doux et amer.

Pour décorer le verre, optez pour un zeste d’orange voire d’ananas. Dans certains cas, on y additionne du jus de pamplemousse.

Ingrédients pour un verre :

• 9 cl de champagne brut

• 4 gouttes de bitter

• 1,5 cl de cognac ou de rye whisky

• 1,5 cl de Curaçao

• 1 morceau de sucre roux

• 1 zeste d’orange (garniture du verre)

Préparation :

Verser successivement les différents ingrédients dans un verre et remuer avant de boire. Décorer le verre d’un zeste d’orange.