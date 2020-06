Revisiter les plats que l'on mange en festival, c'est tout l'été grâce au Festibouffe avec en tête d'affiche des blogueurs culinaires.

On aime bien les initiatives de l'appli Too Good To Go, (qui met en relation les commerçants et citoyens afin que ces derniers récupèrent les invendus des commerces alentours en fin de journée) souvent drôles et humoristiques.

Cette fois-ci, pour faire passer la pilule d'un été sans festivals malheureusement, l'appli propose le Festibouffe qui entend proposer des recettes de plats qui sont souvent consommés dans les festivals : croque-monsieurs, loempias, gaufres, nouilles, pizzas, ... Pour réinventer ces délices, l'appli a demandé à des blogueurs culinaires de proposer des recettes avec un petit plus : elles doivent être anti-gaspi. Chaque semaine, une "tête d’affiche" donne une recette créative et simple à réaliser à la maison. et ce, pendant tout l'été.

Cela commence avec le "Croque Werchter", un croque au houmous, poulet, basilic et croute de fromage. Une recette de The Messy Chef, soit le foodtrucker très rock n' roll Jelle Beeckman !

> A suivre sur Instagram, Facebook,sur le blog de TooGoodToGo et sur Spotify