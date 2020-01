On a tous connu à un moment ou un autre le style de régime alimentaire suivant : Petit-déjeuner : 0 calorie. Pause de 11h : 350 calories. Déjeuner : 250 calories. Goûter (ou plutôt craquage) : 7643 calories ! C’est le régime-dérapage qui coûte très cher…

Le petit-déjeuner donne le ton pour toute la journée

Démarrer avec des protéines, des graisses et un peu de végétaux si possible (un œuf, une petite tartine de pain au levain et au beurre de baratte, quelques crudités ou des légumes poêlés) permet de passer une matinée légère mais énergique. Ainsi, on évite l’hypoglycémie de fin de matinée et on arrive jusque midi avec une faim raisonnable. Il est important d’éviter le sucre le matin car il affaiblit l’organisme (même les fruits) et va créer des envies de sucre.

Le midi doit être le repas le plus calorique de la journée

Mais en fin de compte, c’est le repas de midi qui sera déterminant pour éviter les fringales quelques heures plus tard. Et c’est justement à midi que l’on devrait prendre son repas le plus important et non le soir car, d’une part, on veut éviter de passer nos précieuses heures de sommeil à digérer et, d’autre part, ce repas est la clé anti-craquage. Un vrai repas satisfaisant et classique : protéine ; féculent légumes, ces derniers dominant l’assiette.

Certains prétexteront un manque de temps mais prendre le temps de déjeuner assis, les yeux dans son assiette et non sur un écran, joue aussi un rôle car en ne prêtant pas attention à son repas, ou en mangeant trop vite, les sensations de satiété et de satisfaction sont incomplètes ; il va donc falloir compenser plus tard. Cette pause a aussi l’avantage d’améliorer les performances au travail.

On peut même prendre un dessert…

La solution la plus simple et la plus économique est de cuisiner en trop le soir afin d’avoir des restes à emporter le lendemain. Ceux qui ont un restaurant d’entreprise ont ce qu’il leur faut, alors profitez-en bien et faites des choix généreux. Ce doit être le repas le plus calorique de la journée. Et c’est même le moment idéal, si vous ne voulez pas vous passer de sucre, de vous faire plaisir avec un dessert. Du sucre en fin de repas est bien moins glycémiant que consommé plus tard.

Vous tiendrez ainsi beaucoup plus facilement jusqu’au souper. Et dans souper... il y a soupe (voici 4 recettes).