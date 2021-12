Apéritif, entrée, potage, dinde et compagnie : de nombreuses familles mettent les petits plats dans les grands lors des réveillons. Et, lorsque l’heure de la bûche arrive, certains calent et passent leur tour. Pas question de se priver pour autant. "Cette année, les formes festives seront de la partie dans l’assortiment pâtisserie : à la traditionnelle bûche glacée viennent s’ajouter de nombreuses nouveautés : le sapin spéculoos (bavarois au spéculoos), le sapin fruits rouges (cake et bavarois aux fruits rouges), le caramel salé ou encore le Père Noël fraisia", indique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour.