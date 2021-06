C’est un projet qui pèse lourd dans la balance du gaspillage alimentaire… ou plutôt qui va carrément l’alléger ! Sodexo, leader mondial sur le secteur de la restauration d’entreprise s’est lancé en 2019 dans un projet pilote appelé WasteWatch. Le but : coordonner de façon très précise le gaspillage dans la préparation des repas de collectivité. Concrètement, le projet a initié la mise en place de balances électroniques au gramme près et d’une appli dans 13 cuisines collectives belges dans différents secteurs : hôpitaux, écoles, maisons de repos, base militaire et entreprises, ainsi qu’au siège de Sodexo à Ixelles. Ensuite, il a été agrandi à 180 cuisines collectives permettant la mise en place d’une base de données conséquente.

WasteWatch a pour principe d’enregistrer au gramme près toute forme de gaspillage alimentaire, tant lors de la préparation en cuisine que de la consommation en restaurant, puis de classifier ces résidus alimentaires : quel type d’aliment, pourquoi, cuisine froide ou chaude, … Sur base de cette analyse data driven, le programme propose activement des actions concrètes. Un exemple : dans les hôpitaux, où le repas de midi est servi à 12 heures précises, nombre de plateaux reviennent intacts en cuisine, par exemple parce que les patients ont moins d’appétit avant ou après un examen médical. Via un projet pilote mené à Bruxelles, Sodexo a réussi à réduire de moitié ce gaspillage en hôpital en proposant au patient de choisir lui-même l’heure à laquelle il souhaite que son repas lui soit servi.

Autre initiative : le vendredi est le jour où il y a le plus de gaspillage dans les cantines. Grâce à une appli de réservation à l’avance, les employés peuvent être amener à précommander leur repas, permettant ainsi de prévoir au mieux les quantités à produire.

Et cela a porté ses fruits puisque l’entreprise a calculé que depuis 2019, 650 000 repas ont été épargnés de la poubelle depuis 2019. Cet impact positif va être poussé davantage puisque "l’objectif de Sodexo est de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans les cuisines à l’horizon 2022”, a souligné Florence Rossi, Director Corporate Responsibility chez Sodexo. De quoi apporter une pierre à l’édifice de la journée mondiale de l’environnement, ce samedi 5 juin.