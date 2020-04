Dimanche dernier, je vous parlais des petites merveilles trouvées chez l’ami Evan Triantopoulos, dans sa Boutiek de Wemmel, et, entre autres des magnifiques asperges vertes et blanches de Jurbise qu’il avait génialement accommodées d’un coulis d’ail des ours. Ceci m’a donné l’idée, ce dimanche, de vous entretenir un peu plus de ces asperges purement belges mais qui ne sont pourtant pas le moins du monde en provenance de Malines…

Ces succulents turions, on les doit à un des maraîchers les plus attachants qu’il m’ait été donné de rencontrer depuis longtemps, en la personne de Stéphan Longlune.

(...)