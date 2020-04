On ne présente plus Evan Triantopoulos… À la tête de son Gril aux Herbes de Wemmel, l’homme a su s’imposer au fil des années comme un des meilleurs spécialistes du produit dans le monde de la restauration belge. Ceci avec une cuisine à la fois simple et savoureuse dont la première caractéristique est d’aller d’abord à l’essentiel : le goût !

(...)