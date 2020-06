Au sud-ouest de Carcassonne, le Domaine Gayda est l’un des vignobles les plus créatifs du Languedoc-Roussillon. Son histoire est remarquable et ses vins délicieux.

À l’origine de la création de ce vignoble, trois hommes aux parcours très différents et qui ont imaginé leur projet… en Afrique du Sud. Tout d’abord, Tim Ford, un homme d’affaires britannique longtemps exilé en Afrique australe et qui, avant 2003, était producteur de roses au Zimbabwe. Ensuite, Vincent Chansault, originaire du Val de Loire et qui bossait alors comme winemaker (en bio) dans un vignoble de Stellenbosch en Afrique du Sud. Et enfin, l’entrepreneur Anthony Record que les deux hommes rencontrent au Cap et qui venait d’acquérir un vieux mas du XVIIIe siècle dans le Languedoc pour en faire sa résidence secondaire.