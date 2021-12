L’ambiance est intime, personnelle. Un peu comme lorsque vous recevez des invités qui vous sont chères à votre domicile. Sauf que cette fois, vous vous déplacez dans le centre de Bruxelles. Le cadre bucolique de la capitale se juxtapose parfaitement avec le style de la maison. Raffiné et chaleureux.

Dirk, le maître d’hôtel vous ouvre les portes du restaurant et prend le soin de vous accueillir. Juste pour vous sentir chez vous. Surtout, il aura pour mission de vous aiguiller dans le choix de vos vins. La cuisine est ouverte, à quelques pas de votre table. Michel Wahaltere, le chef de cuisine se donne la peine de prendre de vos nouvelles. Tout en cherchant à connaître vos goûts. Allergiques ou végétariens? Pas de problème, le cuisinier qui a notamment roulé sa bosse du côté de l’oncle Sam pendant près de 25 ans se pliera en quatre pour vous faire passer un bon moment. Tout comme Momo, le second de cuisine, qui abat un boulot considérable dans l’ombre afin que votre assiette soit parfaite.

© D.R.

Il Gastronomico, c’est tout cela à la fois. L’excellence de l’assiette est tout aussi importante que la convivialité du lieu. Comme le confesse Renaud Waeterloos, le fondateur de cet établissement qui tient également Ricotta & Parmesan. "Nous voulions ouvrir un restaurant différent et unique. L’idée d’un établissement gastronomique basé sur une cuisine locale et raisonnée au cœur de Bruxelles m’a tout de suite plu", avoue-t-il. "L’objectif était d’emmener le client dans un univers à la fois cosy et plein de caractère. Sans oublier notre ancrage italien."

© D.R.

Assez parlé du charme de l’endroit, place à ce qui vous attend dans l’assiette. De cette cuisine méditerranéenne aux saveurs italiennes composée de plats authentiques et gourmands. Si l’envie vous prend d’y retourner un mois après, la carte aura changé de format. Car le chef veut offrir une réelle expérience unique aux amateurs de nourriture avec des aliments de saison. Le degré d’exigence est haut.

Entre 65 et 115 euros, vous aurez le plaisir de déguster entre cinq et neuf plats. En ce mois de décembre, le chef vous emmènera tantôt vers de délicieuses Saint-Jacques accompagnées de ses choux fleurs et son émulsion de raisins blancs et de pomme de câpres. Tantôt vers un mille feuilles de sole au speck légèrement fumé. Bien évidemment, que serait un restaurant italien sans la traditionnelle Pasta? Pour satisfaire vos pupilles gustatives, Michel vous concocte un Bigoli al Uovo.

Vous l’aurez donc compris, si vous n’avez pas le talent ou le courage de préparer des plats aussi raffinés que chaleureux pour recevoir des convives à la maison, autant les inviter au Il Gastronomico.

Plus d'informations:

Site internet: https://ilgastronomico.be/

Adresse: Rue de la Fourche 55, 1000 Bruxelles Belgique

Numéro de téléphone: +32 2 307 62 49

Horaires: Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h & de 19h à 22h et le samedi de 19h à 22h, fermé le lundi et le dimanche