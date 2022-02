Les Italiens sont très à cheval sur les traditions culinaires. Il n’est pas rare que, dans un authentique restaurant italien, on refuse de vous servir des pâtes avec la viande. Les pâtes sont des antipasti même si, chez nous, elles sont vues comme un accompagnement, au même titre que des frites ou du riz.

Afin de déterminer quels sont les pires crimes alimentaires commis à l’égard de la cuisine italienne, un sondage réalisé auprès de 1 000 Italiens a désigné le ketchup dans les pâtes au rang de pratique la plus intolérable !

Pour 82 % des sondés, c’est le crime absolu à l’égard de leur cuisine. On ne badine visiblement pas avec les pâtes, y compris son mode de cuisson. Pour 71 % des Italiens, il n’est en effet pas permis de démarrer la cuisson des pâtes à l’eau froide. Tout comme ils sont 55 % à ne pas comprendre qu’on puisse servir la pasta en accompagnement d’un plat.

Côté pizza, sans grande surprise, c’est l’ananas en garniture qui irrite le plus nos amis italiens. Intolérable, selon 63 % d’entre eux.

Si vous êtes invités chez des Italiens, évitez aussi de couper vos pâtes longues (spaghettis ou tagliatelles), vous avez 46 % de chances d’irriter votre hôte. Ne demandez pas non plus s’il y a de la crème dans les carbonara (45 % s’en offusquent) et si on vous sert des pâtes aux fruits de mer ou au poisson. Ne réclamez pas non plus de parmesan pour saupoudrer votre plat (39 %).

Parmi les autres pratiques à éviter, rincer les pâtes sous l’eau froide, boire un cappuccino après le repas, omettre d’ajouter du sel dans l’eau bouillante avant de cuire les pâtes ou manger du pain à l’ail avec un plat de pâtes peuvent aussi irriter même s’ils sont moins nombreux à bannir ces pratiques.

En revanche, même si ce n’est pas purement dans la tradition italienne, faire de la pizza un repas, mettre de la bolognaise, voire des boulettes de viande sur les spaghettis ou encore manger votre pizza avec une fourchette ne sont plus vus comme un sacrilège et devraient donc rarement vous valoir une remarque.