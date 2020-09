Mais cette surprise culinaire n'est pour le moment disponible qu'à Taïwan. Reste à savoir si son succès sera assez important que pour exporter cette drôle de recette jusque chez nous.



De la crème glacée, dans un pain à hot-dog. L'association semble loufoque, mais visiblement, Ikea a décidé de la tester. À Taïwan, les clients du magasin peuvent donc tester cette recette spéciale, dont l'intérêt gustatif est à discuter. Les curieux qui veulent goûter cet "ice-dog" auront le choix entre de la glace vanille et de la glace au chocolat pour garnir leur sandwich, et cela ne leur coûtera pas plus d'un euro.