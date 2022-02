Elles s’appellent Dreams Donuts, Hill’s Donuts, Royal Donuts, Dunkin Donuts, CocoDonuts, DoNuts,… et elles sont partout, autant à Mons qu’à Gand, à Charleroi, à Liège, à Binche ou à Warneton. Sans parler de Bruxelles qui en compte une bonne quinzaine. Les boutiques vendant des donuts ont peut-être chacune un concept spécifique mais elles ont en commun d’avoir une déco flashy et colorée. Qui rend encore plus irrésistibles les petits beignets ronds, troués et gourmands.

Cette pâtisserie si populaire aux États-Unis, la préférée de Homer Simpson, a débarqué aussi en Europe. Et en Belgique, elle fait un sacré carton ces dernières années. Chez Royal Donuts, ouvert il y a quelques mois rue Royale à Bruxelles, on est même surpris par un succès aussi insolent. Les royal bowls fourrés Nutella, caramel ou Bueno sont pris d’assaut : " Si on en fait 200 par jour, ils partiront !", assure le gérant. La chaîne possède déjà une vingtaine de magasins dans le pays et compte doubler ses enseignes d’ici 2023 !