Dans leur épatant restaurant d’Etterbeek, Hadrien Teniers et son chef Antoine Speeckaert proposent une succulente cuisine de produits.

À un jet de pierre du square Montgomery, l’avenue de l’Armée est une artère aussi calme que résidentielle. Elle n’en a pas moins abrité dans le temps quelques adresses gourmandes plus que dignes d’intérêt, parmi lesquelles la fameuse pâtisserie Marchal, dont les plus mûrs de mes lecteurs gourmands se souviennent sans aucun doute. Mais la maison dont je veux vous entretenir ce dimanche est nettement plus récente.

C’est en effet en octobre dernier qu’Hadrien Teniers, un jeune et dynamique entrepreneur de trente ans à peine, a décidé de se lancer dans l’aventure d’ouvrir son propre restaurant, tout simplement baptisé… chez Hadrien ! Après avoir fait ses premiers pas dans la jungle de la restauration à la célèbre Brasserie du Mess, c’est tout naturellement à un ami rencontré là-bas, le tout aussi jeune chef Antoine Speeckaert, qu’il a demandé de piloter les fourneaux du nouvel établissement.

(...)