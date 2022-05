Formant en quelque sorte les orteils de la "botte" italienne, la Calabre comprend quatre provinces et la ville métropolitaine de Reggio di Calabria, face à Messine. Idéalement placée au cœur de la Méditerranée, la région fut constamment colonisée, y compris par les Vikings… ce qui laissa des traces culturelles évidentes. L’extrême sud de la péninsule s’appelle d’ailleurs "Calabria Greaca" et l’on y parle un étrange mélange de dialectes italien et grec…