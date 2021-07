Le Grand Sablon et ses environs immédiats restent contre vents et marées un des pôles gourmands incontournables de la capitale. Si l’on ne compte plus les grands pâtissiers et chocolatiers qui y ont élu domicile, il ne faudrait pas oublier non plus quelques très belles tables qui contribuent également à sa réputation. Parmi celles-ci, un peu en contrebas de la place, rue Stevens, il est impossible de faire l’impasse sur une des meilleures adresses italiennes du quartier, à savoir le Genco.

La première question que chacun se pose est bien entendu de savoir ce que signifie cette enseigne… Les lecteurs de Mario Puzzo et cinéphiles se rappelleront que "Genco" est le nom de la société d’importation d’huile d’olive créée par Don Corleone dans Le Parrain. D’autre part, Genco signifie ici également Genuine Concept, qui fait peut-être un clin d’œil au Pistolet Original de Valérie Lepla qui se situe tout à côté…