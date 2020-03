C'est le moment de ne plus rien jeter et de manger bon et bien. VOici quelques conseils et recettes trouvés dans le livre Zero Waste.

Nous avons demandé à Marc Elferink qui a lancé à travers la plate-forme Peteat Studio ce livre rassemblant les recettes de deux jeunes cheffes inventives de nous donner des astuces pour acheter malin. "Nous voulions montrer que certains automatismes qui nous voient jeter sans y penser les fanes de notre botte de radis étaient totalement injustifiés. Avec ces fanes, nous avons imaginé un excellent pesto qui surprendra vos convives ", expliquait d'ailleurs Madeline Escafit, l’une des cheffes à l’origine des recettes. "Nous redonnons du sens à nos plats en cuisinant l’intégralité des aliments que nous mettons à l’honneur ".

Cuisiner sans gaspiller donne parfois d’excellents trucs et astuces : l'exemple avec le fenouil. Membre de la famille des ombellifères, le fenouil se mange jusqu'à la tige, que l'on transforme en pickles (on conserve ça 3 mois en plus).

Voici une recette très facile à mettre en œuvre de Zero Waste (www.zerowastebook.com).

Fenouil croquant au citron et maquereaux poêlés

Ingrédients : 1 citron bio - 40 cl d’eau - 5 cl de vinaigre blanc - 25 g de sucre - 1 étoile de badiane - 3 baies de genévrier - 3 fenouils - 1 cuil. A soupe de graines de fenouil - 12 cl huile d’olive - 4 filets de maquereaux (désarrêtés) - Sel - Poivre

Le pickles de tiges de fenouil : dans une casserole, versez l’eau, le vinaigre, le sucre, 1 cuil. à soupe de sel, la badiane et les baies de genévrier. Portez à ébullition et laisser bouillir, jusqu’à dissolution du sucre et du sel. Pendant que le liquide chauffe, nettoyez les fenouils, récupérez les petites fanes et réservez les. Découpez les tiges vertes du fenouil en petits tronçons et la base du bulbe en dés. Déposez les dans un bocal résistant à la chaleur et versez le liquide chaud par-dessus. Laissez mariner, le temps de terminer la recette.

L’huile de graines de fenouil et citron : zestez et pressez le citron. Torréfiez à sec les graines de fenouil dans une poêle, à feu doux, pendant quelques minutes, en remuant. Versez directement les graines dans un bol, ajoutez 10 cl d’huile d’olive et les zestes du citron. Remuez.

La salade de fenouil : découpez le bulbe du fenouil en fines lamelles. Déposez les dans un saladier et assaisonnez les avec 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, ó jus de citron, 2 pincées de sel et 1 pincée de poivre. Les filets de maquereaux : faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle, a feu vif. Faites revenir les filets de maquereaux, 1 min de chaque côté. Déposez la salade de fenouil dans les assiettes. Ajoutez les filets de maquereaux, assaisonnez d’huile aux graines de fenouil. Ajoutez les pickles de tiges et décorez de petites fanes de fenouil.

Astuce

Une fois refroidi, mettez un couvercle sur le bocal du pickles et conservez le plusieurs mois au réfrigérateur. Ces pickles peuvent se servir à l’apéritif pour accompagner une planche de charcuterie ou une rillette de poisson, ou même à la place des cornichons, dans un burger.