Alors que l’été vient de sonner à notre porte, quoi de plus naturel que de rêver un peu d’Italie, aussi bien dans la tête que dans l’assiette ? Et pour ce faire, la direction la plus naturelle à prendre est celle de… Zaventem ! Pas pour son aéroport, ce qui serait pourtant assez logique, mais bien pour ce que je considère depuis longtemps comme une des tables transalpines parmi les plus sympathiques du pays, avec l’incontournable Ascoli de l’ami Antonio Di Siervi.

(...)