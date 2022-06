La famille PALADIN a une forte et longue tradition viticole, depuis 1962, grâce à ses recherches sur la biodynamie en collaboration avec les meilleurs œnologues et experts du secteur. Le domaine se situe à Annone Veneto et s’étend jusqu’aux confins du Friuli. Il est enclavé entre une chaine de montagne à l’Ouest et les côtes adriatique à l’Est, cela lui confère ainsi un microclimat pour faire des vins uniques ! Le vignoble se trouve à seulement 50 km de Venise. Des vins élaborés par des passionnés, qui suivent les méthodes les plus modernes en respect total avec la Nature pour améliorer la qualité de la production. Les domaines de la Famille Paladin (PALADIN, BOSCO DEL MERLO) sont aujourd'hui les meilleurs exemples de qualité en Vénétie. Une maison toujours à la recherche d’innovation !

ROUGE Á SERVIR FRAIS

« SALBANELLO » PALADIN à 9,80€ TTC Cépages : MALBEC & CABERNET La rondeur délicate du Malbec et le corps riche du Cabernet-Sauvignon sont réunis pour créer un vin d'une délicieuse buvabilité, adapté à chaque occasion de l’été. Magnifique robe rouge rubis brillant. Son nez invite à la gourmandise grâce à ses notes intenses de groseille et de framboise. En bouche, une explosion de fruits ! Excellents accords avec les plats de la Méditerranée et les volailles sur le grill !

ROUGE POUR LES GRILLADES à servir à 16°

« SYRAH » PALADIN à 9,99€ TTC Cépage: 100% SYRAH Un vin unique réalisé en deux temps « double vendange » ! En Septembre on récolte 70% des plus belle parcelles à bonne maturité et on en fait un vin qui sera gardé en cuve pendant 5 à 6 semaines. Pendant ce temps, on laisse les 30% des raisins restants continuer à murir jusqu’au passerillage ces raisins seront alors ramassés début octobre et seront vinifiés pour faire le deuxième vin. Les deux vins seront ensuite assemblés et passerons 6 mois en barrique française pour s’affiner. La robe rouge rubis et intense offre des reflets violets. Son bouquet est d’abord très intense et complexe, puis arrivent les notes de fruits noirs confits et épicées. Grâce à la surmaturation et à la concentration naturelle c'est un vin d’une belle structure et harmonieux. Idéal sur des fromages moyennement affinés. Excellent avec de la viande cuite au BBQ ou au four. Merveilleux sur un Tajine de viandes aux pruneaux !

LE ROSÉ UNIQUE DE L’ÉTÉ élaboré avec un cépage…Blanc!

PINOT GRIGIO “ROSÉ” BOSCO DEL MERLO à 10,85€ TTC Cépage: 100% PINOT GRIGIO Les Pinot Grigio sont sélectionnés parmi les plus belles parcelles exposées au vents frais et des parcelles bénéficiant d’un bel ensoleillement. La vendange est fragmentée pour atteindre la perfection dans l’équilibre entre la minéralité et fraîche en première cueillette et les notes aromatiques et fruitées notes avec la seconde cueillette. Chaque récolte sera vinifiée séparément, mais suit le même processus de crio-macération à très basse température et en sans contact avec trop d’oxygène pour obtenir une couleur légèrement cuivrée rappelant celle des grands Provence !

LE BLANC POUR L’APERO !

« PRALIS » PALADIN à 9,75€ TTC Cépages : Chardonnay- Sauvignon blanc et Traminer

© E-Wines

5% DE REMISE toute l'année* en utilisant le code promo CGPNVWUZ sur l'ensemble des vins via www.e-wines.be Non cumulable avec toute autre promotion supérieure à 5%*