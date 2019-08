Food Un petit bout d’Italie où l’on se régale de spécialités de pâtes maison d’un excellent rapport qualité-prix.

Installé dans une maison de maître située à deux pas du rond-point Montgomery, La Fin de Siècle offre un cadre romantico-baroque des plus convivial pour un lunch entre collègues, un repas d’affaires ou une sortie en couple ou entre amis toujours réussie. Le décor soigné, fait de lustres majestueux, miroirs et cadres anciens, tables intimes égayées de chandeliers offre un havre de paix où savourer une cuisine italienne traditionnelle, de saison, à base des meilleurs produits de la Botte. La cuisine se fait aussi inventive pour revisiter les grands classiques. Le service est ici irréprochable, sachant se faire discret tout en étant attentif et toujours de bon conseil. On mentionnera d’ailleurs que, malgré une carte de vins (italiens, bien sûr), riche de quelques flacons d’exception tout en faisant la part belle à de nombreux vins plus abordables, on n’hésite pas à vous recommander le vin maison (provenant des Pouilles), à 20 € la bouteille seulement. À ce prix-là, il devient rare de dénicher une bouteille de qualité dans un quartier où la clientèle européenne fait partie des habitués et a tendance à faire s’envoler les prix.

En été, une terrasse ombragée par de très larges parasols invite à s’attabler pour un plat de pâtes rapidement servi, copieux sans excès, et tout naturellement fait maison. Entre 14 et 16 €, selon la préparation, le rapport qualité-prix est assurément la carte de visite de l’enseigne. Coté fraîcheur, une large gamme d’entrées et de salades se déclinent également en plat. Mention spéciale pour ce carpaccio de bœuf et sa mozzarella, accompagné de roquette et tomates séchées, rehaussé d’huile d’olive et de gros sel.

Parmi les grands classiques de la maison, les linguine aux Saint-Jacques poêlées, roquette et huile de truffe ou leur version plus épurée aux tomates fraîches, chèvre frais et jambon de parme.

Vous l’aurez compris, la grande spécialité de la maison, ce sont les pâtes, faites maison et cuites dans les règles de l’art. Mais si vous voulez vous en détourner, pas de souci. 5 viandes sont également à la carte, signe qu’on préfère travailler la fraîcheur et la maîtrise des plats plutôt que proposer une carte à rallonge qui n’est jamais le meilleur signe. Foie de veau vénitienne, osso bucco alla genovese ou escalope alla parmigiana ne déçoivent jamais. Et pour varier les plaisirs, un tableau de suggestions (à moins de 20 €) offre toujours l’occasion de sortir des sentiers battus.