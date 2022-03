Il est temps de ressortir son barbecue ! Qu’il soit au gaz, électrique, sur la terrasse ou sur table ou au charbon, ce qui donne cet inimitable goût aux aliments, un BBQ met directement tout le monde de bonne humeur. Ce mercredi et surtout jeudi et vendredi, les températures se font douces. L’occasion est donc toute trouvée.

Voici quelques conseils de spécialistes pour un barbecue de printemps. Si vous avez la chance d’avoir un extérieur, optez pour une cuisson en plein air. Et pour prévenir le froid qui revient en fin de journée, on investit dans un brasero qui servira aussi tout l’été, tant c’est agréable. Entre 25€ et 300€, on a l’embarras du choix et du design. Surtout que la plupart désormais sont livrés avec une grille chromée et un panier à feu.

Côté appareils, les planchas ont toujours la cote, surtout qu’elles jouent le mix gril + plancha pour offrir des cuissons différentes. Les fumoirs offrent aussi toute une palette de saveurs grâce à une cuisson basse température tant pour les poissons que pour les viandes. Il existe des modèles 3 en 1 fumoir, gril et cuisson à partir de 90 € chez MaxxGarden.

Pour les barbecues au charbon, on vous conseille de renouveler les saveurs grâce au bois pour les barbecues au charbon. Le bois de pommier, de cerisier et de poirier communique aux grillades un goût exquis. Il n’en faut que quelques branches, vers la fin de la cuisson. On peut aussi employer le bois de genévrier, de laurier et de fenouil, excellent pour les poissons. Il en existe aussi parfumé au whisky ! Fantastique pour les fumages.

Côté aliments, réservez les saucisses et autres brochettes aux étés entre amis. On vous conseille des petites côtelettes au citron, un poulet grillé au miel ou encore un cheeseburger au brie pour changer !

Une bonne côte à l’os fait aussi office de must. Souvenez-vous alors : "Il ne faut pas hésiter à sortir la viande (1 kg) entre 1 et 2 h du réfrigérateur, elle cuira de façon plus égale, ce sera bien meilleur. Et surtout, ne la mettez pas quand les braises sont très chaudes : mieux vaut laisser plus longtemps de chaque côté pour que la chaleur rentre progressivement ", insiste Sami Daibes du restaurant Meat Bar à Woluwe-Saint-Lambert. Autre bon conseil pour celles et ceux qui apprécient la viande bleue : pour ceux qui aiment les viandes bleues et qui craignent que cette belle et épaisse côte à l’os ne soient pas chaude à cœur, passez-la 20 minutes au four, déposée sur la grille, à 50 degrés. Grillez-la ensuite d’un simple aller-retour lui donnant une belle couleur. Un régal, simplement tranchée avec un peu de gros sel pour l’assaisonnement…

Côté légumes : patates douces au gril avec du thym et des aubergines grillées accompagnées de coriandre. On peut aussi réinventer l’épi de maïs en l’emballant dans du bon lard, ça va être craquant et juteux, un délice ! Quel festin pour un premier barbecue…

Quelques plaids, les étoiles et la lune en invitées surprises et un bon vin rouge pour refaire le monde et penser aux prochaines vacances...