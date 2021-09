Nous avons sélectionné quelques vins capables de résoudre l’équation que constitue la recette de raie la plus populaire.

Depuis plus de trente ans, le Vlam met à l’honneur un poisson de la mer du Nord. Il s’agit à chaque fois d’un poisson durable, c’est-à-dire d’une espèce qui n’est pas encore menacée par la surpêche. La raie est l’une des trois espèces de poissons les plus pêchées en Belgique, après la sole et la plie. Les arrivages dans la pêcherie belge représentent environ 1 400 tonnes par an. La raie reste très abordable et constitue certainement un produit gastronomique très apprécié chez nous. En fait, vous pouvez mettre de la raie au menu toute l’année, mais c’est de juin à mars que la qualité de la raie est à son apogée. Dans le commerce, vous trouverez principalement les ailes de raies, très simples à préparer. Elles ne comportent pas d’arête, juste un cartilage central. La chair est assez ferme et idéale pour la cuisson au four, le pochage, la cuisson à la vapeur ou la préparation au four ou en papillote. La recette la plus appréciée est probablement l’aile de raie poêlée aux câpres et au beurre noisette. Moins connues, les joues de raie sont un mets des plus délicats. Mieux vaut les faire saisir brièvement dans un beurre frémissant. La structure de la chair du poisson est veloutée et douce. Le foie de raie aussi attire ses amateurs. N’hésitez pas à le pocher et à le tartiner sur une tranche de pain brun grillé. Le Vlam a réalisé une brochure de recettes présentant quelques plats savoureux à base de raie. On y découvre un waterzooi de raie et un filet de raie accompagné d’asperges blanches et d’une sauce mousseline.

Pour accompagner ce poisson charnu, assez gras et très savoureux, il faut privilégier des vins plutôt ronds, puissants et généreux. Sans compter qu’il est souvent cuisiné au beurre ce qui ajoute encore du volume à la préparation. Par contre, la recette de l’aile de raie aux câpres qui est la plus populaire sur les menus de nos restaurants, apporte une légère amertume ce qui nécessite dans le verre une réponse par de la vivacité, de la fraîcheur et une certaine acidité. Nous avons sélectionné pour vous quelques vins capables de résoudre cette équation.

1 Domaine des Marnières, Chardonnay Barrique, Cuvée Sara, Warsange, Belgique.