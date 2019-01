Malgré les 27 Crus Classés que comptent Barsac et Sauternes, le vignoble du plus célèbre des liquoreux du monde, peine à valoriser ses vins. Situé à 35 minutes de Bordeaux, il est relayé derrière des appellations plus plébiscitées comme Saint-Emilion ou les communales du Médoc.

Certes, les vins "sucrés" ne sont plus à la mode, mais le vent semble tourner.

Et c’est l’oenotourisme qui pourrait offrir une revanche aux vins de Sauternes.

Loin du stress que connaissent les touristes sur les étroites routes du Médoc, ou des ruelles escarpées de Saint-Emilion, le maître mot à Sauternes est le temps. Un temps qui semble parfois s’y être arrêté. Ici, le vigneron laisse le temps au botrytis de se développer lentement grâce aux brumes du Céron. Il attend calmement la fin de l’automne et longtemps après les autres, il vendange à la main et par phases successives les précieuses grappes inoculées de pourriture noble.

(...)