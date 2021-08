Que vous soyez plus enclin à asperger vos frites de ketchup ou que vous préfériez les tremper dans de la mayonnaise, vous avez l’embarras du choix. Et les pesto et les sauces rendent nos repas aussi complets, mais comment les préférences varient-elles dans le monde ?

La nouvelle étude des experts en consommation de money.co.uk révèle les condiments le plus populaire de chaque pays. Un condiment étant une épice, une sauce ou une préparation que l’on ajoute aux aliments après la cuisson afin d’en rehausser le goût, de leur donner de la saveur ou de compléter un plat.

43 condiments et 55 marques du monde entier ont été analysés (sur la base des données de recherche) dans les 35 pays les plus riches du monde.

Les types de sauce piquante les plus appréciés en Europe sont l’emblématique Sriracha (un type de sauce piquante thaïlandaise, nommée d’après la ville côtière de Si Racha). Elle est faite de piments, de vinaigre distillé, d’ail, de sucre et de se.

La pâte de piment Harissa, vient tout de suite après, c’est la préférée des amateurs de sauces piquantes en France, en Irlande et en Finlande.

En ce qui concerne le monde entier… il n’y a eu qu’un seul grand gagnant : Le guacamole. Cette sauce à base d’avocat est appréciée par 40 % des pays inclus dans le rapport.

La mayonnaise, le condiment le plus populaire en France, occupe la deuxième place, avec 99 000 recherches mensuelles par les gourmands français.

La salsa se classe quant à elle au troisième rang des condiments les plus populaires au monde. Les amateurs de cette sauce ont de fortes chances de se trouver au Portugal, où 99 000 recherches sont effectuées chaque mois pour ce condiment, suivi du Mexique (65 000 recherches) et de l’Espagne (59 000 recherches).

Le marché des sauces, assaisonnements et condiments, est florissant et devrait continuer à gagner en popularité, les ventes devant augmenter de 4,8 % d’ici à 2025 et générer un marché mondial de 181 milliards de dollars d’ici à 2025.