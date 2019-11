Je vous ai déjà parlé, dans cette chronique, du Marché des Chefs. Totalement atypique dans le paysage gourmand de notre pays, cette enseigne incontournable a été créée par Jean Mailian, l’ancien chef du Carlton bi-étoilé, et s’est rapidement profilée comme un des fournisseurs les plus pointus au sein de la capitale de l’Europe.

Constituée d’une succession de chambre froide regorgeant des produits les plus exceptionnels et d’un espace épicerie fine, ce magasin totalement atypique est devenu le rendez-vous de tous ceux qui recherchent des produits hors normes pour garnir leurs tables les plus festives.

(...)