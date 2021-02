Tout a concouru cette année à ce que le prix du "diamant noir de la cuisine" s’effondre littéralement… Ce qu’en pensent les spécialistes et comment ils aiment la préparer.

Amis gourmands, quand je vous parle de truffe ce dimanche, je fais bien référence à la véritable truffe noire (tuber melanosporum). Grand amateur de ce que certains appellent "le plus noble des champignons", j’ai eu l’excellente surprise de réussir à me procurer ces derniers jours quelques exemplaires de cette précieuse denrée à… moins de 400 € le kilo ! Ceci alors qu’en année normale, il est difficile de tomber en dessous de 900, voire parfois plus de 1 000 € le kilo. Attention, je parle bien entendu ici du prix restaurateur hors TVA, le particulier devant compter évidemment plus du double pour s’offrir le trésor tant convoité.

Pas trop grave, quand on sait que l’on peut déjà se faire plus que plaisir avec une quinzaine de grammes par personne…

L’explication de cet effondrement ? Elle est multiple. Mais une des premières est assurément, en raison de la crise Covid, la fermeture des grands établissements étoilés qui constituent le principal débouché de la truffe, à commencer par les palaces parisiens tri-étoilés et plus généralement internationaux. Même ceux qui se sont reconvertis en attendant en traiteur "take-away et delivery" ont drastiquement diminué leurs commandes.