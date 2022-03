Réfléchir, bouger, manger, digérer et même lire ou travailler demande de l’énergie. Et ça, notre corps ne peut pas en produire lui-même : c’est l’alimentation qui est en fait notre carburant. Les aliments que nous consommons nous apportent en effet des calories (en fait des kilocalories que l’on abrège en calories) et chaque organisme a un nombre de calories idéal pour maintenir son poids.

Tout cela dépend du poids initial, de l’âge, du sexe, de l’activité physique, de la morphologie. Quand on joue sur ces curseurs, le nombre de calories sera très différent d’un individu à un autre. Ainsi une trentenaire faisant un travail de bureau et ayant une vie sédentaire aura un besoin bien inférieur en calories qu’une autre trentenaire qui exerce une activité professionnelle physique et du sport trois fois par semaine !

(...)