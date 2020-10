Ce mois-ci, Test Achats livre le résultat d’une enquête qui intéressera les amateurs de viande de bœuf. L’organisation de consommateurs a acheté 39 échantillons de bœuf, presque tous d’origine belge. 10 échantillons provenaient de supermarchés (Carrefour, Colruyt, Delhaize, Albert Heijn, Aldi, etc.) et 11 échantillons provenaient de magasins bio (Bioplanet, Sequoia, Färm, etc). Les 18 autres échantillons provenaient de bouchers indépendants, dont 8 certifiés bio. Résultat ? C’est la viande de boucherie qu’un panel d’experts a jugé la meilleure. “La viande achetée chez les bouchers locaux provient majoritairement de bovins femelles dont la chair est généralement plus juteuse et plus savoureuse. Les femelles sont généralement abattues plus tard dans leur vie parce qu’elles produisent d’abord des veaux, avec pour résultat que leur viande est souvent meilleure et plus goûteuse”, résume Jean-Philippe Ducart, porte-parole chez Test Achats. Au supermarché par contre, le bœuf provient généralement de jeunes mâles, des animaux plus maigres choisis pour leur qualité plus uniforme. La conséquence : une viande moins juteuse et moins savoureuse selon Test Achats.

Et les prix ?

Côté coûts, La viande de boucherie coûte en moyenne € 5/kg de plus qu’au supermarché classique. Mais la viande la plus chère est celle des supermarchés bio, suivie de très près par la viande du boucher bio (moins d’1 € de différence par kilo). Ensuite viennent la viande du boucher conventionnelle (30 % moins bœuf que celle du boucher bio) et celle des supermarchés conventionnels (en moyenne 70 % moins chère que celle du supermarché bio).

Au-delà de ce constat, Test Achats regrette l’absence de réglementation spécifique, tant au niveau belge qu’européen, concernant les dénominations de viande de bœuf. Ce qui ne permet pas au consommateur de savoir vraiment à quelle partie de la vache il a affaire et donc de comparer les prix en connaissance de cause.

Un guide d’achat de la viande de bœuf est à découvrir dans le Test Achats du mois et sur le site de l’organisation.