Le club gastronomique Prosper Montagné, qui organise chaque année les prestigieux concours du 'Meilleur cuisinier de Belgique' et 'Meilleur Maître d'Hôtel de Belgique', a annoncé lundi lors d'une conférence de presse au Ceria le lancement d'un nouveau concours destiné spécifiquement aux pâtissiers et chocolatiers.

"Il y avait beaucoup de demande de la part de la jeunesse et nous avions la volonté de remettre la pâtisserie à l'honneur", a expliqué le maître chocolatier Marc Ducobu, à l'initiative du concours avec Pierre Saey, Patrick Aubrion et Herman Van Dende. "Nous avons lancé pas mal de concours ensemble et nous avions envie, 20 ans plus tard, d'en relancer un."

Concrètement, les jeunes qui souhaitent participer doivent soumettre un dossier pour le 15 juin, avec un croquis ou une photo d'un grand ornement, d'un ornement commercial et les recettes d'un gâteau au chocolat, de pralines moulées, de pralines enrobées et d'un cake de voyage, ont expliqué les organisateurs. Pour son lancement, le concours aura pour thème "la nature". Une grande finale, qui s'étendra sur neuf heures, aura lieu le 28 septembre prochain au Ceria, à Anderlecht. La compétition sera axée sur le chocolat, la pâtisserie mais aussi l'aspect artistique de la profession.

Le club Prosper Montagné en a profité lundi pour annoncer que les chefs qui souhaitent participer au concours du 'Meilleur cuisinier de Belgique' 2021 devront rendre pour le 15 juin au plus tard un dossier avec deux recettes originales: coucou de Malines et ris de veau en plat principal et une préparation de pommes chaudes pour le dessert. Le défi pour l'entrée sera annoncé trois semaines avant par Peter Goossens 'Hof van Cleve'***, qui fera également partie du jury technique.

Les inscriptions pour celui de 'Meilleur Maître d'hôtel' 2021, dont l'ambassadrice est Laurence Wynants, du restaurant 'Comme chez Soi'** sont aussi ouvertes. Une pré-sélection est prévue le 18 mai à l'école hôtelière Ter Duinen à Coxyde. Les finales des deux compétitions auront lieu le 5 octobre à l'école hôtelière et de tourisme Spermalie à Bruges.