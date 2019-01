Le restaurant ouvre exceptionnellement ses portes pour trois soirées durant le mois de février.





En septembre dernier, l'aventure du restaurant 65 Degrés commence. Il se distingue par son concept qui allie cuisine et handicap. Une majorité d'employés est en effet en situation de handicap. Sur la page d'accueil du site internet, on découvre notamment Marie-Sophie, 33 ans, qui a appris "le respect des autres, la confiance en soi" depuis ses débuts au 65 Degrés.

Jusqu'à présent, le restaurant est uniquement ouvert en semaine le midi de 12h à 15h30. Mais surprise, le 65 Degrés ouvre exceptionnellement ses portes pour trois soirées au mois de février. La première se tient le 14 février. Si vous souhaitez un dîner romantique, dans un endroit bienveillant et tolérant, le 65 Degrés est l'endroit idéal. S'il n'y a plus de places le jour des amoureux, vous pouvez vous consoler en réservant pour les soirées du 22 et 28 février. Au cours du dîner, un menu quatre services vous sera servi pour 55€.

Les réservations se font directement sur le site du restaurant dont le lien est ICI.

© D.R.