C’est une tradition désormais bien ancrée : le troisième jeudi du mois de novembre consacre l’arrivée du beaujolais nouveau. Un vin jeune et frais, qui a cependant su évoluer pour se défaire de ses arômes de banane qui lui ont conféré une mauvaise réputation. Certes, ce n’est pas un vin de garde (maximum 6 mois), à ne pas confondre donc avec l’appellation Beaujolais et ses dix crus, mais il n’est pas pour autant à remiser au rang des mauvais flacons. Ce vin simple, aux arômes fruités prononcés, est aujourd’hui un succès commercial mondial. Il s’exporte jusqu’aux États-Unis ou en Asie, lieu des fêtes les plus extravagantes pour célébrer sa sortie. Plus de 40 millions de bouteilles, dont la moitié à l’exportation, seront consommées en quelques semaines. "C’est d’ailleurs le seul événement mondial autour du vin, lié à quelque chose de concret, de réel. En ce sens, il ne faut pas bouder le beaujolais nouveau, même si ce ne sera jamais un grand vin. Ce que je regrette, en revanche, c’est que la notoriété du beaujolais nouveau est telle qu’il éclipse désormais les autres vins du Beaujolais", indique Baudouin Havaux, directeur général de Vinopress.

Si vous souhaitez déboucher votre bouteille ce jeudi, attendez-vous à voir les prix flamber. "Le prix du vrac a augmenté de 50 % cette année. Pour les négociants, c’est une augmentation impossible à absorber. Le prix de la bouteille en rayon sera donc environ 20 % plus cher. Seuls les propriétaires récoltants qui vinifie eux-mêmes peuvent se passer de cette augmentation, mais les bouteilles qu’on retrouve sur notre marché proviennent majoritairement de négociants."