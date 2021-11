Soyons bien clairs : en termes de spiritueux, la Belgique est plutôt connue historiquement pour son célèbre péket. Il n’empêche qu’au cours de ces dernières années, une série d’initiatives aussi réussies que savoureuses ont largement étendu le registre des boissons alcoolisées produites dans notre pays. Et dans ce domaine, nous en sommes même arrivés à concurrencer… l’Écosse !

En effet, avec son Belgian Owl single malt whisky 100 % belge, le distillateur hesbignon Etienne Bouillon a rapidement conquis le cœur de nombreux amateurs. Une réussite à ce point objective que le célèbre et incontournable magazine spécialisé "The Whisky Advocate" a décerné en ce mois de novembre 2021, l’incroyable note de 91 sur 100 au Single Malt 3 ans, Belgian Owl. Ce breuvage exceptionnel se tient ainsi aux côtés de grands noms renommés du whisky comme "Macallan 15 ans (92)" ou "Nikka from the barrel (91)".