"Parler de bio à Bordeaux n’a pas toujours été populaire et ceux qui s’y frottaient passaient encore il y a dix ans pour des iconoclastes dans le paysage national et plus encore local", soulignait encore récemment l’Union girondine des Vins de Bordeaux sur son site web. "Mais la minorité d’hier devient une force croissante, au point que la Gironde est devenue le premier département viticole français en superficie bio, avec 13 909 hectares. […] Premier département viticole bio en superficie, premier département viticole en HVE, la Gironde vire au vert pour offrir une nouvelle image."

Evidemment il y a encore du travail, des efforts à produire et le climat océanique de la région est souvent difficile à maîtriser, mais un mouvement est véritablement enclenché. Pas uniquement au niveau bordelais d’ailleurs, au niveau européen aussi, avec des changements de législation sur les produits phytosanitaires autorisés en vie à l’horizon 2030.