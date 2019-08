On connaissait déjà la trattoria et l’épicerie fine Cocina de la rue Washington, ainsi que, sous la même enseigne, la pizzeria - aperitivo bar de la rue Lesbroussart…

C’est à la troisième et dernière-née des adresses de ce groupe que je suis allé vendredi soir, plus précisément au Bistrò Nazionale situé, toujours dans le même quartier, au joli coin de la rue Lannoy et de la chaussée de Vleurgat, là même où se trouvait autrefois le Delecta.





(...)