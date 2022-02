Le croque-monsieur, c’est le plat réconfortant par excellence qui fait saliver tout le monde ! Du bon fromage : gruyère, comté ou cheddar, du jambon frais et épais venant du charcutier, une petite salade et le repas est prêt.

Ce toast chaud a été inventé en France, dans les années 1900, dans une brasserie parisienne.

Le patron du "Bel Âge", Michel Lunarca, qui avait une étrange réputation de cannibale, aurait proposé un sandwich au pain de mie en remplacement de la baguette.

Un client demanda alors quelle viande se trouvait à l’intérieur et le bistrotier répondit, sur le ton de la plaisanterie : "De la viande de monsieur !"

Le croque était né, on lui a ajouté par la suite de la sauce Mornay ou de la béchamel.

Un temps considéré comme de la "cuisine à papa", le voici qui retrouve de la superbe depuis quelques années : en novembre, Lionel Rigolet** l’a même réinventé en version gastronomique avec le chef Viki Geunes*** pour un bar à croque-monsieur éphémère à Bruxelles.

Ces derniers temps, c’est le croque-cake qui fait le buzz grâce aux foodies des réseaux sociaux. Facile à préparer quand on est plusieurs ! Et économique pour les étudiants.

La recette

Ingrédients

9 tranches de pain de mie

80 g d’emmental râpé (+ 30 g pour parsemer le cake)

50 g de beurre

50 g de farine

60 cl de lait

4 tranches de jambon blanc

Préparation Préchauffez le four à 180 °C - Mettez du papier cuisson dans le fond d’un moule à cake (entre 20 et 30 cm de long) - Réalisez une béchamel maison - Découpez les tranches de pain de façon à ce qu’elles rentrent parfaitement dans le moule et répartissez une première couche de pain - Badigeonnez un peu de beurre fondu sur le pain -

Étalez une fine couche de béchamel - Répartissez un peu de gruyère et des tranches de jambon. Enfin mettez 3 tranches de fromage râpé ou fondu - Recommencez 3 fois et finissez par une couche de tranches de pain, recouvertes avec un peu de béchamel et du gruyère.

Enfournez 30 minutes à 180 °C. Tranchez, servez.