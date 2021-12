Est-ce parce que son habit rouge fait penser au père Noël ? Tout simplement servi en belle-vue ou dans des préparations gastronomiquement nettement plus élaborées, le homard reste contre vents et marées le roi de la fête. Une consommation un peu paradoxale, dans la mesure où le mois de décembre n’est assurément pas la période de l’année où ce crustacé d’élite est le plus en forme et le plus abondant ! Et certainement pas, vu la demande, le meilleur marché… Concrètement, c’est d’avril à août que la bestiole connait sa véritable saison. Mais comme on ne change pas une formule aussi traditionnelle sur la table des réveillons, celui que l’on surnomme le cardinal des mers en raison de sa livrée est pour l’instant omniprésent.

Dans une grande proportion, celui-ci est largement en provenance d’Amérique du Nord (principalement du Canada). Il s’agit de l’animal connu sous le nom de homarus americanus. Sa carapace tirant vers le marron-noir devient rouge vif à la cuisson. Sa chair est savoureuse mais un peu ferme et s’il est parfait pour les préparations froides, comme en belle-vue, les amateurs préfèrent souvent, pour les préparations chaudes, son cousin européen homarus gammarus, à la carapace un peu bleutée et qui reste un peu plus foncé à la cuisson.