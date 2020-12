Seize heures de pause alimentaire, c’est la formule du jeûne intermittent. Une méthode qui convient à toute personne adulte en bonne santé bien documentée ou suivie par un professionnel.

La façon de faire la plus confortable étant de faire un dîner complet avant 19 h pour remanger normalement à midi le lendemain. Exit donc le petit-déjeuner.

" C’est facile à mettre en œuvre. On dort huit heures sur les seize en principe ! Et le résultat se ressent vite au niveau du corps et de l’esprit, avec une sensation d’allègement mental, dû notamment au meilleur équilibre du microbiote ", précise Audrey Elsen, nutrithérapeute et cheffe plaisir. " Ce que les personnes remarquent le plus vite, c’est la perte de poids viscérale, vous voyez, ce petit ventre ou les poignées d’amour", sourit la praticienne.