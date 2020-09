La cuisine évolue. Les assiettes s’épurent. Après les sauces plus légères et la diminution progressive du beurre, les légumes (re)prennent le pouvoir. Sans tomber dans le véganisme le plus orthodoxe, le retour du végétal s’inscrit comme un vrai phénomène. Le très sérieux guide We’re smart vient de dévoiler son classement des restaurants qui mettent en valeur "les fruits et les légumes, la créativité culinaire et l’empreinte écologique".

Cocorico car, même s’il est aux fourneaux de la Distillerie sise dans le splendide Château de Bourglinster au Luxembourg, le chef René Mathieu est bel et bien belge. Jadis à la tête du "Caprice Gourmand" à Baillonville (Somme-Leuze), cela fait dix-huit ans qu’il a déposé ses valises chez nos voisins. Ce n’est pas un converti de la dernière heure. Cela fait une dizaine d’années qu’il développe une philosophie culinaire différente autour des plantes, des légumes… jusqu’à présent les mal-aimés.

(...)