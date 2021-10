Lancé en 2014 en France puis harmonisé désormais dans 7 pays européens, le Nutri-Score a pour ambition de faciliter par un code lettré et coloré les bons choix nutritifs des consommateurs qui n’ont " ni le temps ni la capacité de lire et de comprendre les données chiffrées des étiquettes sur les emballages ", dixit Monique Goyens, directrice du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Et il est vrai que pour comparer des gammes de produits, il peut faire pencher la balance vers le mieux.

Cela dit, le sujet est brûlant : 1 Européen sur 2 est en surpoids, 1 sur 5 est obèse et 1 ado sur 3 dépasse l’IMC de 25, une épidémie qui entraîne maladies cardio-vasculaires, diabète, hypertension… " Ce qui génère 60 milliards de coûts de santé dans toute l’Europe ", soulève Éric Andrieu, eurodéputé qui a lancé cette semaine le premier débat sur le Nutri-Score avec un titre interpellant : " Le Nutri-score est-il aux mains des lobbies ? - Quel étiquetage nutritionnel sera le plus efficace ? "

Pour le Nutri-Score étendu

Un débat qui fait sens pour la Commission européenne qui est en phase d’étude pour imposer un label harmonisé sur tous les produits dans l’ensemble des pays membres à partir de fin 2022.