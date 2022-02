Avec un score de 4,2 sur 5, ce régime a décroché pour la cinquième année consécutive et pour l’année 2022, le titre de meilleur régime alimentaire par le magazine US News and World Report. En deuxième position se trouve le régime DASH (Dietary Approaches to Stopping Hypertension) pour combattre l’hypertension artérielle en axant sur la réduction de la consommation de sel et en troisième position le régime flexitarien, qui encourage à être végétarien la plupart du temps sans se priver de viande et poisson de temps en temps.

Le classement a été établi par un panel d’experts en santé qui a examiné 40 régimes différents pour les classer en plusieurs catégories : facile à suivre, probabilité de perdre du poids de manière significative à court et à long terme, efficacité dans la prévention des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, et l’apport nutritionnel global. Outre sa première place en tant que "meilleur régime global", le régime méditerranéen a aussi remporté la palme dans les catégories suivantes : régimes les plus faciles à suivre, meilleur régime pour une alimentation saine, meilleur régime contre le diabète et meilleur régime à base de plantes.

Avec son accent mis sur les fruits, les légumes, l’huile d’olive, le poisson et d’autres aliments sains, le régime méditerranéen est tout à fait sensé. Il s’agit d’une alimentation pauvre en viande rouge, en sucre et en graisses saturées et riche en fruits et légumes, noix et autres aliments sains. "Le régime méditerranéen offre une multitude d’avantages pour la santé cardiaque et cérébrale, la perte de poids, la prévention du cancer et la prévention et le contrôle du diabète. En le suivant, vous pouvez également maintenir votre poids tout en évitant les maladies chroniques", explique le magazine.

Attention cependant, les auteurs précisent qu’il n’existe pas un type précis de régime méditerranéen même si les principes sont similaires.