Ce lundi marque le début de la semaine de la pêche responsable. Une semaine durant laquelle la grande distribution mettra à l’honneur le poisson pêché de manière durable.

L’occasion de se pencher sur le marché du poisson et son attrait pour les consommateurs. Qui s’avère pas si évident que ça, d’après l’enquête iVox initiée par la marque Iglo : si 68,4 % des personnes interrogées disent manger du poisson au moins une fois par semaine, à peine 1 sur 5 (18 %) en consomme au moins deux fois par semaine.

Avant que le poisson ne trouve le chemin de nos assiettes et de nos palais, le chemin est sinueux : les Belges trouvent le poisson trop cher pour 40 % d’entre eux, pas très facile à préparer ou n’apprécient pas vraiment son goût (39,6 %).

Pourtant, le poisson, c’est très bon pour la santé, c’est ce qui a poussé le Conseil supérieur de la santé belge à recommander sa consommation à raison de deux portions hebdomadaires. Il est une bonne source de protéines et on y retrouve un mélange unique de vitamines et de minéraux, comme les vitamines B12 et B6, la vitamine D et l’iode. Le poisson gras est riche en acides gras oméga-3, qui ont un effet bénéfique sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Il y a quelques mois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconfirmé que cette recommandation est toujours valable et que les acides gras du poisson sont essentiels pour notre santé.

Chez Iglo, on a décidé de penser "pratique" en rappelant que " le poisson surgelé peut à bien des égards rivaliser avec le poisson frais. Or, 44,5 % des Belges pensent que le poisson surgelé est moins frais que celui de la poissonnerie ou rayon poisson, mais il n’en est rien ! Résultat, seule la moitié des Belges en mangent de temps en temps. Pourtant, le poisson surgelé ne signifie pas qu’il est moins frais, bien au contraire puisque le poisson est directement congelé après avoir été pêché".

La durabilité du poisson est aussi une préoccupation des consommateurs. Philipp Kluck, General Manager de Iglo Belgique souligne à ce propos que " 100 % du poisson sauvage de Captain Iglo est certifié MSC", le Marine Stewardship Council avec qui la marque travaille depuis vingt ans.E.W.