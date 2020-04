Qui aurait imaginé que le vignoble des Agaises, plus connu sous le nom de sa cuvée Ruffus, passerait de deux à trente hectares de vignes en moins de vingt ans et produirait entre 200 et 350.000 bouteilles selon les années ?

À la base de ce projet un peu fou, Raymond Leroy, marchand de vins, qui, passionné d’œnologie, est parti se former en 1980 à l’Ecole nationale agronomique de Montpellier. À son retour, il plante du Pinot noir dans son jardin à Faurœulx et se met à la recherche d’un terrain disponible, une quête qui durera quasiment vingt ans.

(...)