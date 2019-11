À l’approche de la fin de l’année, le saumon fumé fera partie des incontournables sur les tables de fête. Mais on en consomme de plus en plus tout au long de l’année : 10 % de la consommation de poisson est fumée. Son avantage pour les mangeurs pressés : il est immédiatement consommable. Mais le saumon fumé a aussi d’autres atouts : il est très bon pour la santé et c’est un atout minceur !

(...)