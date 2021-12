Quand on pense saumon fumé, on imagine vite un paquet sous vide, de ceux qu’on trouve dans les supermarchés. " Le saumon fumé sous vide peut être très bon mais ce conditionnement a une incidence sur sa texture. Privilégiez les bardes entières et vous verrez la différence ", nous explique Pascal qui fut poissonnier à Woluwe-Saint-Lambert. Effectivement, tranché par le poissonnier, le saumon fumé n’en sera que meilleur. À l’Épuisette, poissonnerie de Rixensart, on le vend à 69 € le kilo. En supermarché, on est davantage dans un ordre de prix comprise entre 40 et 55 €/kg.