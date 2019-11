Quinze après les cotes et les toques attribuées par le guide Gault et Millau, c’est au tour du prestigieux et historique Michelin de décerner (ou d’ôter) ses étoiles et ses fourchettes.

Ce lundi, à Gand, le grand Barnum réunira comme chaque année la crème de la gastronomie belge. Avec un suspense voir un stress qui grimpe au fil des jours et des heures. Parce que, même si les chefs cherchent à s’en défendre, les guides leur offrent une reconnaissance officielle. Après celle de leurs clients.

Comme de coutume, les rumeurs courent sur le palmarès du Guide Michelin 2020.

(...)