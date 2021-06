On parle ici davantage de “mode de vie” alimentaire que d’une restriction calorique et nutritionnelle qui est sous-jacente dans la notion de régime.

C‘est attendu chaque année en janvier avec frénésie : le magazine US News évalue avec l’aide d’une batterie d’experts les régimes les plus populaires et dénombre lesquels sont les meilleurs en ce qui concerne la santé, la facilité et les objectifs minceur. Les gagnants s’apparentent plus à des modes de vie qu’à des régimes amaigrissants. Car pour se sentir bien et en bonne santé, manger bien et équilibré compte bien sûr.

1. Le régime méditerranéen

Avec son accent mis sur les fruits, les légumes, l’huile d’olive, le poisson et d’autres aliments sains, le régime méditerranéen est tout à fait sensé. C’est une alimentation pauvre en viande rouge, en sucre et en graisses saturées et riche en fruits et légumes, noix et autres aliments sains.

2. Le régime DASH

Ce régime mis en place par l’Institut national de la santé américain, signifie “régime contre l’hypertension”. Le pilier : on élimine le mauvais gras et le sucre et, pas de secret, on met l’accent sur les aliments que l’on vous a toujours dit de manger (fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres et produits laitiers faibles en gras).

2. Le régime flexitarien

A égalité avec DASH. Très tendance en Europe, c’est un mariage de deux mots : flexible et végétarien. Le but : ne pas éliminer complètement la viande tout en profitant majoritairement des bienfaits du végétarisme sur la santé – vous pouvez être végétarienne la plupart du temps, mais manger un burger ou un steak quand le besoin se fait sentir.”

3. Le régime WW

Bien qu’il soit toujours utilisé pour perdre des kilos, WW (anciennement Weight Watchers) a également pour objectif d’inspirer un mode de vie sain et d’améliorer le bien-être général. Le programme myWW, lancé fin 2019, est son programme le plus personnalisé et le plus flexible à ce jour : rien n’est interdit, il suffit de “combiner” les aliments. Mais attention, c’est un régime payant qui donne accès à une appli, à une interface communautaire et à des ateliers en live.