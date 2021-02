Grande diversité de cépages autochtones et internationaux, vignobles atlantiques au climat frais et excellent rapport qualité/prix sont les mots qui viennent spontanément à l’esprit quand on évoque les vins du Portugal.

Ces dernières années, derrière la France, l’Italie et l’Espagne, le Portugal a réussi à s’imposer comme un acteur important du marché du vin.

De plus en plus présent sur nos linéaires et chez nos cavistes, il rivalise sans complexe avec ses concurrents plus prestigieux, surtout sur le terrain du rapport Qualité/Prix.

Invités cette semaine par ViniPortugal à une présentation virtuelle en vidéoconférence, mais à une dégustation bien réelle, de vins qui nous avaient été préalablement envoyés par courrier, nous avons sélectionné trois flacons correspondant à trois cépages autochtones et à trois régions de production emblématiques.