Dans un rapport publié par Deloitte Belgique suite à une enquête réalisée auprès de 58 entreprises alimentaires et 1 300 consommateurs quant à l’impact de l’alimentation sur la santé et la durabilité, il ressort que la santé est une réelle préoccupation aux yeux des entreprises et des consommateurs.

Pour les entreprises, c’est aujourd’hui un impératif. Ainsi, 71 % avouent noter un impact sur leur chiffre d’affaires lorsqu’elles proposent des produits plus sains et durables. Mais dans le même temps, elles sont aussi plus de 63 % à reconnaître ne pas encore être suffisamment en phase avec les tendances actuelles sur ces questions et ne proposent donc pas un assortiment suffisamment large.