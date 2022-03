Sans surprise et comme un peu partout en France, les vins du Rhône ont accusé en 2021 une baisse de 5 % de leur production par rapport à celle du millésime précédent, mais les ventes progressent de 4 % sous l’impulsion de l’export (+10 %) et des marchés traditionnels en France. Les ventes en grandes et moyennes surfaces ont connu quant à elles une baisse de 6,5 %.